Chevetogne (P1) se séparera de son coach Régis Diluzolele à la fin de la saison

"Ce n’est pas de gaieté de cœur que la décision a été prise, précise Pol Minon. Il y avait tout de même beaucoup de raisons de les garder. C’est d’ailleurs pour cela qu’ils finiront la saison avec nous." Sans rancune. "Je reste un amoureux du club, poursuit"Dilu". Notre motivation à Adrien et moi est intacte, on veut sauver l’équipe. Et j’ai prévenu les joueurs: si je viens les voir en supporter la saison prochaine, c’est en P1, pas en P2 ! "

Chevetogne est donc à la recherche de son futur entraîneur.