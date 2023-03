20 athlètes namurois seront présents aux championnats de Belgique, l'un des derniers rendez-vous indoor de l'année

Lucas Barthel, le demi-fondeur de l’Arch, a le quatrième temps des engagés sur le 800 mètres et est un des candidats à un podium. Il sera accompagné de Noah Simon (SMAC) sur la même distance. Sur le 60 mètres haies, l’athlète du Sambre et Meuse Athlétique Club, Théotim Duval, défendra son club. Et si Julien Dessart (Arch), parvenait à se hisser sur le podium du triple saut ? Avec le 5e meilleur saut des engagés, il semble avoir toutes ses chances. Chez les scolaires filles, Juliette Dupont (SMAC) prend le départ du 60 mètres haies et fait le concours de saut en hauteur alors que Lucile Adant (Arch), fait celui du triple saut. Tiago Lecomte (SMAC) participe au 60 et au 200 mètres. En saut en hauteur, avec un record à 2,01, largement supérieur aux autres engagés, Alexander Comte (SMAC) est le grand favori. "J’espère surtout avoir de bonnes sensations, faire une bonne performance et confirmer mes dernières prestations. Le podium, c’est la cerise sur le gâteau. Il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué", sourit Alexander.

Le lendemain, place aux juniors et espoirs, à Gand cette fois. Avec la sprinteuse du SMAC, Paolina Baramoto Yayu qui pourrait faire deux podiums, sur 60 mètres, où elle a le 4e temps des engagées, et sur 200 mètres, où elle a le second chrono. Toujours sur 200 mètres, Luca Laurent (SMAC) vise la médaille d’argent, au minimum. "J’ai dû faire un choix entre le 60 et le 200 mètres, au risque de passer toute la journée à Gand, et donc une journée fatiguante, ce qui n’est pas bon pour performer. J’ai donc opté pour le 200 mètres, où j’espère terminer au minimum 2e", commente celui qui dispose de second meilleur chrono des athlètes sélectionnés.

Alexandre Otjacques (SMAC) et Keïan Musampa Ilunga (Arch) seront adversaires sur le 400 mètres, avec respectivement le 4e et 5e meilleure temps des engagés. De leur côté, les deux coéquipiers du SMAC, Luca Mommart et Sasha Bruyère, espèrent battre leur record personnel. "Je vais tenter d’accrocher le groupe au maximum, ayant l’avant dernier temps des engagés. J’aimerais passer sous les 4,13 minutes également", commence Luca. Sasha enchaîne: "je cherche à battre mon record personnel et signer un top 5". Dans la catégorie des espoires, la spécialiste des épreuves combinées, Emeline Cleymans (SMAC) s’aligne sur le 60 mètres haies et au saut en longueur, où elle peut prétendre à une médaille. Gaëlle Lorge (SMAC) défendra ses chances à la perche. Arnaud Masschaele (Arch) est quant à lui sur le 400 mètres.