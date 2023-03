Déjà diminués lors du match aller, en octobre, les Andennais n’avaient pu tenir la distance (83-55) face à des Loyersois en pleine bourre.

Au vu des circonstances, on peut s’attendre à un derby plus équilibré cette fois, Loyers restant sur une lourde défaite contre le Campinaire.

"On doit faire beaucoup mieux, ce qui ne sera pas compliqué puisque nous avons été catastrophiques dans tous les secteurs de jeu, relève Adrien Bierman, pourtant auteur de 28 points samedi. Bastien (Guillaume) est toujours out et nous nous sommes entraînés à six, ce mardi. Andenne n’est pas non plus dans de super-conditions. Je pense que ce sera l’équipe la plus motivée et concentrée qui l’emportera."

Le ciel a pourtant déjà été plus sombre, cette saison, en bord de Meuse: les "Oursons" sont à nouveau à neuf et ont pu profiter d’un week-end "off". "Je me sens bien depuis ma reprise, la semaine dernière, assure Maxime Grégoire. Nous devons jouer avec notre cœur, défensivement, comme contre Saint-Louis ou SF.-X. Et ce, même si Loyers, c’est un calibre au-dessus. En les limitant à 65-70 points, nous pouvons espérer un résultat sympa."

Ciney – Cointe (d. 17 h)

Héroïques au match aller (83-88), les Cinaciens ont eu quinze jours pour se préparer au mieux avant d’accueillir les actuels deuxièmes du championnat, au nombre de défaites (12 victoires pour 6 revers).

"Nous sommes prêts pour ce qui s’annonce être un beau duel. Chaque match est important, mais celui-ci l’est un peu plus que les autres. Une victoire nous ferait recoller au wagon de tête, puisque nous n’aurions plus qu’une défaite de retard sur le top 4, explique Antonin Laroche, blessé lors de la première confrontation. Ça ne se reflète pas dans le score, mais mes six coéquipiers en état de jouer avaient défendu dur. Cette agressivité défensive sera à nouveau primordiale. On sait que tous les Cointois peuvent marquer vingt points. Nous devrons être concentrés et intransigeants durant 40 minutes."

Et, mis à part, Marvin Wutukidi, "tout le monde est en forme !"