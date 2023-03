Trois mi-temps disputées ?

Remis en selle après leur succès sur La Hestre, les Florennois abordent confiants ce déplacement. "Après deux revers face aux derniers du classement, nous avions à cœur de prendre notre revanche face à La Hestre, qui ne nous avait pas laissé l’occasion de l’affronter au match aller, rappelle le gardien Steve"Bif"Ninnin. Ce soir, ce sera certainement plus serré et, j’en suis sûr, un beau match de futsal. Les équipes se connaissent depuis quelques années. La troisième mi-temps sera tout aussi sympathique."

De retour, Zingle animera l’attaque, en compagnie de Collinet et d’A. Delcourt. Cheront, M. Delcourt et Fraiture évolueront devant Ninnin. François, Helson et Jadoul sont blessés.