Play-off: Profondeville joue sans doute sa dernière chance

Gembloux - St-Hubert (s. 21 h)

Isolé à la quatrième place, Gembloux se méfie tout particulièrement de la visite de St-Hubert, chez qui il s’était incliné au match aller (71-61).

"Saint-Hubert est une équipe accrocheuse et plus encore face aux équipes de haut de classement, prévient, méfiant, le coach gembloutois Marc Mesureur. Bien commencer reste très important mais il faudra être également capable de maintenir une même intensité jusqu’au bout car nos adversaires ne lâchent jamais rien. Nous avons une revanche à prendre sur le match aller (défaite 71-61) et puis il y a aussi et surtout cette quatrième place, synonyme de play-off que nous devons défendre. D’autant plus face à ce que je considère comme un rival. Car bien que ce ne soit pas son objectif, Saint-Hubert est toujours dans la course pour d’éventuels play-off."

Deblire devrait être le seul absent dans l’effectif des Couteliers ce samedi soir.