Petit rappel des faits: "Plusieurs semaines avant l’échéance fatidique, nous avions demandé à Pepinster de décaler le match à une date ultérieure, explique le coach, Jérémie Palix. Étonnamment, le club a refusé sans raison valable. C’est purement un manque de sportivité et de la mauvaise volonté. Même s’il est impossible de gommer ce point de perdu, nous souhaitons néanmoins envoyer un signal prouvant que Namur ne se laisse pas faire, sans Defosset, Boosten et peut-être Vandy."

Ciney - Charleroi B (d. 15 h)

Bien installé dans le top 4, Ciney a accepté de s’inscrire aux play-off mais ne montera pas à l’échelon national puisque le club renonce à la licence. "En voyant les filles emballées par l’idée, nous avons finalement décidé de participer aux play-off, confirme la coach, Fannie Vandesteene. Or, comme ça tombe pendant les vacances de printemps et que certaines ont déjà planifié des voyages, des absences sont à prévoir. En attendant, nous affrontons le Spirou Ladies, chez qui nous n’avions pas eu facile, d’autant qu’il se compose d’individualités à surveiller. Mais si on reste focus, ce match est à prendre."

Ganshoren - Boninne (d. 17 h)

Seul cinquième désormais, Boninne peut se déplacer chez le dernier de la classe serein mais méfiant tout de même.

"Ganshoren est toujours difficile à manier chez lui, rappelle le coach, David Roussaux. De plus, j’ai entendu dire qu’il prône la zone avec de la pression au top pendant quarante minutes, et il faut savoir que nous sommes souvent en difficultés face à ce type de défense. Malgré tout, j’ai en tête d’aller chercher la victoire afin d’éviter le bête faux pas, surtout juste après notre beau succès sur Pepinster."