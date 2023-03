Le club cycliste Ser Vélo Team est ambitieux pour la nouvelle saison

Il a vu un de ses meilleurs coureurs partir. Mais Laurent Servais s’en réjouit. Le responsable de la plus en plus importante structure du Ser Vélo Team n’était pas du tout en mauvais terme avec Matteo Melotte. Au contraire ! "Je suis content de voir qu’il a été recruté par une formation continentale, puisqu’il évolue désormais chez Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team après avoir roulé chez nous", explique-t-il. "Pour notre formation, c’est un grand motif de satisfaction. Et j’espère qu’il y en aura d’autres à l’avenir ! Je trouve d’ailleurs que Thomas Nennen aurait mérité de rejoindre lui aussi une équipe d’un niveau supérieur cette année. Ce sera peut-être pour la saison prochaine. Mais j’espère qu’il nous gagnera des courses avant !"