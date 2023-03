Gros week-end en vue pour les Namuroises en basket-ball, "Nous allons tenter de mettre un gros impact défensif"

Après un super match aller malgré la défaite face à une très belle équipe de Jupille, Loyers a envie de tenter sa chance, ce samedi. Au complet, à sept, les filles de Nicolas Rassart s’attendent à une rencontre compliquée, mais comptent tenter de bousculer un peu leurs adversaires. "Elles sont en demi-finale de Coupe AWBB et jouent une place en playoff. Ce n’est pas rien, mais un tout autre style que Boninne, que nous avons affronté mercredi soir. Elles sont expérimentées pour avoir joué plus haut. C’est pour moi l’équipe la plus complète du championnat. Nous allons tenter de mettre un gros impact défensif et tenter de les contrarier et les gêner au maximum", commente le coach.