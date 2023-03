Grand-Leez ne gagnera pas la Coupe

Andenne ne lâche rien

Autre club faisant l’objet d’une réclamation auprès du CP: Andenne. Le club est attaqué par Beauraing pour avoir aligné un joueur non qualifié. Après avoir été débouté une première fois en appel, alors que les "Oursons" n’avaient pas non plus aligné deux jeunes de moins de 21 ans lors de leur rencontre de championnat, Beauraing revenait à la charge. Et ce jeudi, le CP a déclaré la nouvelle réclamation de Beauraing, introduite dans les délais, recevable et fondée. Le score de la rencontre (initialement 1-2 pour Andenne), est changé et Beauraing gagne 5-0 sur tapis vert. "Nous n’avons pas besoin de ces points, mais par équité pour les autres clubs, je tenais à faire ces démarches, s’est exclamé le Beaurinois Jean Rousseau. Et je remercie le CP, d’avoir eu le courage d’aller jusqu’au bout. En appel, débouté une première fois, on m’avait rétorqué que j’avais perdu, car je n’avais pas d’avocat…"

De son côté, Benjamin Falise, le coach andennais, ne compte pas en rester là: "On ira en appel (NDLR: possible en championnat, contrairement à la coupe). On a besoin des points. Sans eux, on est descendants. À cause de ces histoires, une animosité inutile se crée entre les deux clubs. Dans 50 ans, pour Andenne, Beauraing sera vu comme un club de m… Et personne n’aura envie de repasser boire un verre à la buvette. C’est dommage, car on avait gagné sur le terrain."