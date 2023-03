Eliott Crestan a fait le job en série du 800 mètres

La tactique, mise au point par André Mahy et son athlète, est la suivante: Soit Kramer, le Suédois, habitué aux départs rapides, prend les commandes, et Eliott se met dans sa roue. Soit il ne le fait pas et l’athlète du Sambre et Meuse Athlétique Club doit prendre ses responsabilités. C’est cette seconde possibilité qui est appliquée.

Durant les deux premiers tours, sur les quatre à réaliser, Eliott mène la danse. Après 400 mètres, il subit la remontada d’un athlète grec, sorti de nulle part, et suivi par Kramer. Il ne s’énerve pas et attend le dernier tour pour placer son attaque. "Je suis surpris. Je ne m’attendais pas à me faire déborder de la sorte. Je me dis qu’il est hors de question que je me retrouve coincé à l’intérieur dans le dernier 200 mètres. J’attends donc la cloche pour démarrer. C’est très tôt, mais je préfère cette option, au risque d’exploser dans les 30 derniers mètres. Je suis vraiment content", raconte Eliott, contacté par téléphone ce jeudi soir.

Le poulain d’André Mahy franchit la ligne d’arrivée en 1.47.76, à la première place, et s’offre une place en demi-finales. La suite du programme, d’ici samedi 17 h 30, c’est un peu de repos et un entraînement de vitesse prévu ce vendredi. "On a modifié un peu le programme d’entraînement avant la compétition. Je n’étais pas super-serein et je me demandais un peu comment cela allait se passer. Mais au final, le coach a toujours raison, puisque cela s’est bien passé. Ce vendredi, j’ai prévu d’aller courir un peu et de faire quelques 100 mètres. Histoire de ne pas rester sans rien faire et de remettre un peu de vitesse dans les jambes", clôture Eliott, content de son entrée en compétition lors de ce grand rendez-vous européen.