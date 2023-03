Despeghel et Brisfer filent à Dinant

Côté transferts, cela bouge à Dinant (P1) où on annonce les arrivées du meneur Boris Despeghel (retour) et de l’ailier Lorent Brisfer qui évoluent cette saison respectivement avec la R2 de Profondeville et la P1 d’Andenne.