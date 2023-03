Basket: Belgrade est prêt à recevoir Louvain ce dimanche après-midi, "Nous ne devons craindre personne"

Ce week-end, aucune absence n’est à déplorer et à domicile Belgrade se montre souvent bien plus efficace comme l’attestent leurs six succès en huit rencontres.

"Dans notre salle et devant notre public nous ne devons craindre personne", confirme le coach belgradois Didier Thémans.

Mais attention en face Louvain est une équipe du top, très agressive avec de jeunes joueurs qui s’entraînent régulièrement avec la D1. "Après deux semaines sans jouer il faudra réussir à retrouver le rythme immédiatement sous peine de subir le jeu, ce que nous ne pouvons nous permettre chez nous. Certes nous serons au complet mais juste avant notre match la R2 joue une rencontre importante et certains joueurs vont dès lors jouer les deux rencontres. Nous sortons de deux bonnes prestations et nous devons tenter de poursuivre dans cette spirale positive afin de continuer notre redressement au classement. Quatre équipes, dont Louvain, se sont détachées en tête de la série mais derrière la lutte est tenace et bien que nous devions prendre match par match, on peut regarder vers le haut, plus encore si nous parvenons à remporter cette rencontre face à Louvain".