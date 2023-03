Après une bonne mise au point lundi, les Namurois se sont remis au travail pour préparer le déplacement difficile à Dison (défaite 1-2 à l’aller). Un match que ne jouera pas Xavier Toussaint, finalement bien renvoyé toute la semaine dans le noyau B pour avoir refusé de jouer avec la P3. "Je préfère mordre sur ma chique et sortir par la grande porte fin d’année plutôt que par la petite en mars, souligne l’ancien capitaine des Merles. Et, surtout, je veux qu’aucun supporter ne dise du mal de moi en disant que j’ai lâché le club." Xavier réintégrera le noyau A dès lundi prochain.

Blessé au mollet, Tyron Crame souffre d’une élongation et ne reprendra avec le groupe que dans dix jours.

Meux

Kenny Paulus se réentraîne normalement et sera en principe sélectionnable pour le déplacement à Seraing B dimanche. Libéré de sa formation ces deux dernières semaines, Justin Gaux a pu participer aux séances avec la D2 et fait donc aussi partie des sélectionnés potentiels. Deli Bajraktari est par contre retenu par son boulot toute la semaine en Suède et Johan Paquet est suspendu. Ce dernier était absent mardi suite à une infection au niveau de l’œil. Antoine Palate a également fait l’impasse pour raisons familiales.

Concernant les dernières reconductions, Laurent Gomez précise: "Le comité doit voir les derniers indécis ce jeudi et les jeunes la semaine prochaine. On sera rapidement fixé. Pareil pour mon adjoint même si ma priorité reste de travailler avec Claudio (Batatinha)".