Laurent Dethier pas conservé à Aische: "Non, je n'ai pas peur de la concurrence"

"Plus l’unanimité"

La raison du futur départ de "Lolo" est donc aussi extra-sportive, comme le confirme Jérôme Patris en évoquant le second motif: "Laurent ne faisait plus tout à fait l’unanimité au sein du groupe. Plusieurs joueurs l’ont signalé lors des discussions. Cela n’enlève rien aux qualités de Laurent et à tout ce qu’il a pu apporter à Aische. Sur le terrain, il a toujours fait le “taf ” et on ne peut que le remercier. Mais il a fallu trancher et c’est le moment de renouveler un peu le noyau."

Laurent ne comprend pas non plus cette justification. "J’ai du mal à croire qu’une partie du groupe ne veut plus jouer avec moi. Sur les onze qui ont résigné, j’en ai eu sept qui n’ont pas eu d’appel du coach. Bref, je ne vais pas épiloguer, c’est comme ça, je crois simplement que le coach veut faire deux attaquants et qu’il veut se débarrasser de moi."

Laurent Dethier, onze buts cette saison, n’arrêtera pas sa carrière pour autant. "J’ai déjà une touche en D3 et si ça se fait, ça va surprendre, lance l’intéressé. J’ai aussi deux rendez-vous, ce soir (lisez mercredi) et vendredi. Mais avant de partir, je vais tout donner et montrer au staff qu’il a fait une bêtise. "