Le Vélo Club des Fagnes organise ce samedi 4 mars une manche du Mémorial Claude Delobbe: la Printanière des Poires, à Pesche, dans la commune de Couvin. Le 5 kilomètres lance les festivités à 14h, suivi, une heure plus tard, du 10 kilomètres.

www.goaltiming.be

Trail de la Roche à Minguet

Cette année, pour la 9e édition du trail de la Roche à Minguet, il y en a pour tous les goûts et toutes les distances. Le départ peut se faire en diurne, à 13h, avec au menu, un minimum de 15 kilomètres et un maximum de 35 kilomètres, avec ou sans passage à gué au choix, ou en nocturne, à 20h, pour un 7 kilomètres. Rendez-vous samedi à Daverdisse, commune luxembourgeoise à la frontière de la province de Namur (frontalière de Gedinne et Bièvre).

www.ultratiming.be

Ultra tour des Forts

L’Echappée Belge Running Team propose ce samedi l’Ultra tour des Forts de Namur. Sur base d’une trace GPS, les participants peuvent s’élancer dès 4h pour 100 kilomètres, à 9h pour 60 kilomètres, 12h pour 37 kilomètres et à 15h pour 14 kilomètres. Les départs se font à des lieux différents en fonction de la distance. Il n’y a pas de chronométrage.

Page Facebook de l’Ultra Tour des Forts de Namur

Jogging du TT Tillier

Le challenge Hesbignon est de retour ce dimanche au centre sportif de Fernelmont, à l’occasion du Jogging du TT Tillier. Le 11,2 kilomètres lance les festivités à 10h15, avant, dix minutes plus tard, le 5,6 kilomètres. Les inscriptions se font uniquement sur place.

www.challengehesbignon.be

L’enfer du Viroin by train

Dimanche, à 9h30 précise, les traileurs monteront dans le train au départ du terrain de foot de Nismes pour débarquer à 15, 23 ou 33 kilomètres de la ligne d’arrivée. Cette collaboration avec le Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées, on la doit aux organisations de l’édition hivernale de l’Enfer du Viroin. Les préinscriptions pour cette manche du Challenge Trail de la Forêt du Pays de Chimay sont limitées obligatoires.

www.goaltiming.be