Henrard annonce le rythme !

Si le pilote de 31 ans découvrait l’épreuve et l’ambiance du championnat national, ce n’était pas la première fois avec sa Porsche 911 GT3. "On a déjà roulé à deux reprises l’an dernier, au rallye des crêtes et au rallye Sprint de Thirimont. On y a montré de belles choses avec notamment une victoire à Thirimont, on arrivait donc déjà en confiance." Et cette confiance, elle a payé ! Partie sur un bon rythme d’emblée, malgré une boîte manuelle imposant l’embrayage pour les passages de rapport, la Porsche s’immisçait au second rang du classement général, 8.2 derrière Gunther Monnens, lui aussi sur Porsche 911, mais avec 13.8 secondes de bon sur son plus proche poursuivant, Glenn Jensens "On a vite compris qu’on se dirigeait vers une bagarre à deux, même si Gunther à plus d’expérience avec son auto." Cela n’a pourtant pas empêché le Namurois de signer deux meilleurs temps dans les deux chronos suivants, diminuant son retard sur le Flandrien de plus de six secondes. Ensuite, les conditions plus sèches laissaient plus de place à Monnens pour reprendre cette avance, parfois avec autorité (14.8 secondes dans l’ES8). Pourtant, dans le troisième passage de Walshoutem, neuvième chrono de l’épreuve, Gunther Monnens, alors leader pour plus de 38 secondes, tape une bordure et endommage la suspension de son allemande et abandonne. "On a hérité de la première place avec une voie royale vers la victoire puisque notre adversaire encore en lice pointait à près de cinq minutes derrière nous. Il ne nous restait plus qu’à ramener la voiture, on a donc roulé plus cool dans la dernière boucle. "

Candidat au titre ?

Face à la belle performance du Sart-Bernardois, il semble légitime de déjà le considérer comme un sérieux candidat au titre de Belgique RGT. "On espère, il nous faut encore prendre de l’expérience parce que rouler, ça, je sais le faire. On en reparle après quelques manches"