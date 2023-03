Eliott Crestan a pris ses marques à Istanbul

Et pour ça, il y a du pain sur la planche ! Lors des qualifications, Eliott doit terminer aux deux premières places d’une des cinq séries, où disposer d’un des deux meilleurs temps pour être repêché. À l’heure d’écrire ces lignes, les séries ne sont pas encore définies. Les dix qualifiés directs et les deux qualifiés au temps s’affrontent alors dans deux demi-finales vendredi à 17 h 35 (19 h 35 à Istanbul). La grande finale, où les trois meilleurs athlètes de chaque demi-finale, et deux repêchés au temps s’affrontent, est prévue dimanche à 18 h 20 (20 h 20 à Istanbul).

En forme ces dernières semaines, avec un titre de champion de Belgique en poche, Eliott semble serein. "Je le sens bien, très bien. Il est calme, il est prêt. Nous n’avons pas encore abordé l’aspect tactique de sa course de qualification, nous allons aborder cela ce matin", commente André Mahy. Et l’aspect tactique risque d’être différent en fonction de la série dans laquelle l’athlète lesvois va tomber.

"On se dit souvent qu’on aimerait être dans une série rapide, pour, si jamais on ne se qualifie pas directement, pouvoir être repêché au temps. Mais en même temps, une série tactique, c’est avoir les cartes et surtout son destin en main. Cela permet souvent à des athlètes qui ne sont pas favoris et qui ont un bon finish de faire la différence", ajoute Eliott.

Crestan: "J’espère bien dormir"

Dans des championnats, les chronos importent peu, c’est surtout la place qui compte, mais pour avoir foulé un peu la piste lors de son dernier entraînement, mercredi après-midi, l’athlète du SMAC peut dire qu’elle semble rapide. "Mon entraînement, la veille d’une compétition, est souvent le même: 7 kilomètres et 5 x 100 mètres de déboulé. Les virages sont assez relevés et c’est une piste en parquet qui me semble très rapide. Cela rebondit bien. Tout ce que je souhaite, c’est de passer une bonne nuit, car la précédente n’a pas été très bonne", se rassure Eliott.

Initialement, seuls six athlètes devaient se retrouver en finale. Finalement, ils seront huit. Par contre, il était prévu qu’il y ait trois demi-finales, mais il n’y en aura que deux. Autrement dit, ils vont passer de vingt-huit athlètes en qualification, à douze en demi-finales et enfin huit en finale. "La course de ce jeudi s’annonce déjà très dure", clôture le demi-fondeur.