23-6, 11-8, 19-7, 17-13.

BONINNE: Mottoule 2, Delahaut 7 (1x3), Philippe 2, Lakkerwa 3, Bussmann, 4, Fivet 21 (2x3), Hubaut 23 (1x3), Lemaire 6.

LOYERS: Dubit 2, Dhaens 4, Gailly 9, Mathieu 10, Frocheur 4, Gérard 5.

Avec énergie, les Boninnoises instaurent un press tout-terrain payant. Certes, les Loyersoises récupèrent des ballons, captent plusieurs rebonds mais la finition fait défaut (11-6, 5e). Dans la même dynamique, la réussite sourit davantage par la suite. En effet, Lemaire et Hubaut s’amusent à s’infiltrer dans une défense trop perméable. C’est 23-6 à la 10e. Dans un premier temps, les Boninnoises tombent sur une défense, cette fois-ci, plus resserrée. Elles sortent alors le ballon mais la précision n’est pas au rendez-vous. Pendant ce temps-là, les Rouges construisent patiemment leurs attaques, à bon escient car elles trouvent la joueuse libre sous l’anneau (29-14, 16e). Ensuite, Boninne se décide à attaquer le panier et rencontre plus de réussite. C’est 34-14 au repos.

Bien que les carottes soient déjà cuites, Loyers se démène, montre de la combativité mais peine à la conclusion. De son côté, Boninne, à défaut d’être adroit en périphérie, s’appuie sur sa taille pour finir dans la raquette: 53-21 à la 30e.

À l’entrée du dernier quart, les Loyersoises, plus rapides infligent un 0-9. Les Jaunes rectifient rapidement le tir et s’adjugent également cette quatrième période en réglant la mire à distance. "Nous avons respecté notre plan d’attaque, se réjouit le coach boninnois, Germain Fivet. Avec un noyau de sept joueuses, mais renforcé d’une jeune de 15 ans, l’objectif était de mettre d’entrée la pression afin de prendre rapidement le large. Ceci nous a permis de gérer les moments plus creux sans se tracasser. Nous avons néanmoins couru et mis de la pression jusqu’à la dernière seconde. Petits points noirs: un peu de naïveté en défense et un manque de précision à distance, avant d’être plus libéré au shoot dans le final."