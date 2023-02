Thomas Goubau, coureur à pied de père en fils

Thomas Goubau n’a que 7 ans quand il fait ses premiers pas en course d’orientation. Il habite à Salzinnes avec ses parents, moniteurs de course d’orientation, et finalement, dès que papa et maman donnent cours, Thomas est de la partie, même s’il est un peu trop jeune. " La course à pied, et plus particulièrement la course d’orientation, est notre sport familial. Je suis assez bon physiquement, mais un peu moins techniquement. Je parviens tout de même à faire partie de l’équipe nationale belge, comme le reste de la famille, et à faire un top 50 aux Mondiaux juniors. Finalement, je bifurque vers le trail vers l’âge de 20 ans, avec mon frère aîné, Johan ", raconte le pilote de ligne de 31 ans.