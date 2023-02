R2A Dames: Boninne veut consolider sa 2e place face à Loyers

Initialement programmé plus tôt dans la saison, le derby entre Boninne et Loyers se joue finalement ce mercredi soir en Régionale 2A. Qui dit match en semaine, qui plus est durant les vacances scolaires, dit forcément absences. Du côté de Boninne, le coach Germain Fivet doit se passer de ses deux étudiantes, A. Lakkerwa et De Vleeschouwer, mais également de Vanhamme, partie au ski. L’effectif, déjà réduit, de Loyers l’est encore un peu plus avec Ernoux, elle aussi aux sports d’hiver. "Un match en semaine, c’est toujours plus compliqué. On devrait être à sept ce soir, sauf si je parviens à avoir une petite jeune en renfort. Mais je sais qu’en face, elles ne seront pas nombreuses non plus", souligne Germain Fivet.