Le trail nocturne de la Sibérie, lever de rideau d'un long week-end à Profondeville

Sur la petite distance, dont le ratio kilomètres/dénivelé est le plus intéressant, la victoire revient à Florent Lomba. Le cycliste, qui est aussi traileur et triathlète, met plus d’une minute dans la vue de ses plus proches concurrents, Louis Le Grelle et Igor Dumont. Quelques égarés ont franchi la ligne d’arrivée entre ce trio de tête, mais ils n’ont pas correctement suivi le fléchage et n’avaient donc pas le bon kilométrage. "Le premier kilomètre est très dur et il faut être bien placé pour éviter de subir les ralentissements. Au fur et à mesure des passages, puisque nous étions le dernier départ, le terrain est de plus en plus boueux et il faut parfois grimper à quatre pattes pour arriver au-dessus de la côte. Je parviens à distancer mes concurrents, sans me retourner, pour rester bien concentré sur ma course, pour finalement me retrouver seul en tête", raconte Florent. Chez les filles, Fanny Lavarra termine avec une large avance de 15 minutes, devant Vinciane Mathay et Lisa Vanautgaerden.

Profitant habituellement de la région pour rendre visite à ses grands-parents, Robin Platiaux vient à bout de ses concurrents sur le 12 kilomètres. "Je m’égare vers le 7e kilomètre, mais les jambes sont bonnes et cela ne me relègue pas dans le classement. Ravi de cette 3e victoire depuis le début de l’année", commente le vainqueur. Derrière, Cyprien Dion et Mathieu Casse se bagarrent pour la deuxième place, finalement remportée par le premier. Aicha Mathieu, Margaux Pepinster et Sarah Tallier forment le podium féminin.

Le Cinacien William Louis profite de ses forces, les côtes, pour prendre le lead sur le 18 kilomètres, sans pour autant parvenir à trop distancer ses concurrents. "Systématiquement, dans les descentes et sur le plat, j’entends que cela revient derrière. Finalement, dans la dernière difficulté, les 7 Meuses, je parviens à creuser un peu pour m’imposer devant Thomas Goubau et Pieter Cardinael." Comme l’an dernier, sur la même distance, la triathlète Maya De Backer et Jennifer Mahin se disputent les premières places. Cette dernière s’impose finalement avec près de 4 minutes d’avance. La Biotraileuse Maëlle Lambert monte sur la troisième marche du podium.

Norman Theys, Thibaut Van Vracem et Charles Hubert composent le podium de la plus longue distance de 25 kilomètres. Chez les filles, large supériorité de Dorota Kosinska. "C’est une grosse surprise pour moi, après une course très solitaire, aux chouettes passages techniques", commente celle qui termine devant Elodie Urbain et Christine Van Butsele.

