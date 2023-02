Jogging de La Sebastian: Un mano a mano incroyable sur les 6 kilomètres

Deux hommes, Baptiste Weitkunet et Jérôme Lechien, se livrent un mano à mano digne des plus belles courses. Tantôt le premier prend la tête, tantôt le second, jusqu’à quelques dizaines mètres de la ligne. Là, Baptiste déclenche une énième accélération qui lui permet de s’adjuger la victoire. "On s’attaque durant toute la course et j’attends les 300 derniers mètres pour parvenir à lâcher Jérôme, qui termine au sprint et ne se laisse pas distancer. Il est de plus en plus costaud ! Je suis assez content, puisque cela me sert de préparation pour le Cross de Bousval, ce week-end", commente Baptiste. Tout aussi satisfait, Jérôme souligne la rude concurrence. "C’est une course de feu. Je fais 30 secondes de mieux que l’an dernier, sur un tracé assez compliqué et par endroits boueux, et j’étais déjà satisfait l’an dernier. Je suis donc ravi", commente le médecin sombreffois. Sept secondes seulement permettent à Amilia Gvodzdenovc de l’emporter devant Anaïs Gaudin et Maya Dussard.

Après la Printanière, Yves D’Harveng semble enchaîner les manches du Challenge de la Ville de Namur. Mais cette fois, avec plus de succès puisqu’il s’impose sur la longue distance devant Mats Deroo et le traileur Damien Libert, qui a finalement renoncé à participer au relais de l’Ultratrail de la Sibérie au profit de la Sébastian. Choisir, c’est renoncer, et Jennifer Mahin l’a bien compris. Celle qui brille autant dans la boue que sur la route était ce vendredi soir du côté du Trail Nocturne de la Sibérie, où elle s’impose sur le 18 kilomètres. À Vedrin, elle termine avec près de 4 minutes d’avance sur Nastha Klemencic et Sarah Dardenne. "Je ne cache pas que j’avais les jambes un peu lourdes au départ. Et comme j’arrive sur le site 10 minutes avant, je n’ai pas l’occasion de repérer mes concurrentes. Je pars donc aux sensations avec l’objectif d’améliorer mon chrono de l’an dernier. Je réussis et je décroche la victoire", raconte-t-elle.

