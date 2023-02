Handicap international de printemps: Un embouteillage volontaire de bateaux de La Plante à Wépion

"C’est notre seule course, au-delà des randonnées. Et elle ne se déroule pas sur le même principe qu’à Anhée, précise Louis Toussaint, l’entraîneur principal des compétiteurs du club wépionnais. Notre parcours fait 5 km, entre le lieu de départ, situé à La Plante, au niveau de l’île Va’s-t-y Frotte (rive gauche), et l’arrivée, jugée devant notre club, soit en amont. Mais la particularité, c’est qu’on détermine un handicap (NDLR: calculé en temps et concrétisé via des départs différés) pour chaque catégorie de rameurs et de bateaux, de manière à ce qu’un maximum d’équipages soient susceptibles de se rejoindre dans les deux derniers kilomètres de la course. Cela crée un embouteillage hyper-impressionnant et spectaculaire, avec toutes les tentatives de dépassements qui en découlent, dans l’ambiance qu’on peut deviner. L’an passé, on avait enregistré la participation de 45 bateaux. Toute la largeur de la Meuse était occupée. Et c’est original, car des rameurs de tous les âges sont impliqués dans la course."

L’offre des organisations namuroises sera donc élargie et diversifiée, cette année. "Les clubs d'Anhée et de Wépion comptent parmi ceux qui vivent le mieux, dans la partie francophone du pays, déclare le formateur wépionnais. On travaille aussi très bien ensemble. Le nôtre a connu pas mal de problèmes structurels. On est repartis de zéro. Mais cela marche de mieux en mieux et les membres sont bien encadrés. L’année dernière, j’avais emmené un peu plus d’une vingtaine de compétiteurs au championnat de Belgique."