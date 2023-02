Classement des buteurs de P2: Les Lignards intraîtables, Wépion en force, Magis encore triple buteur

Autres nouveaux de la série, au même titre que Lustin, Petit-Waret (promu de P3) et Malonne (descendant de P1) se sont affrontés dimanche dans un match remporté par les "Biwacks" grâce à un doublé de Loïc Duchêne. Lui aussi est le buteur le plus prolifique des Andennais. Ce doublé, combiné à un triplé, un précédent doublé et trois autres réalisations, le mène à 10 goals cette saison.

Entre Wépion et Rhisnes, la rencontre a tourné à l’avantage des "Fraisiers", auteurs de 5 buts alors que les "Rhinos" n’ont su scoré qu’à deux reprises. Les cinq buts locaux sont l’œuvre du podium offensif wépionnais: un doublé d’ Abdelhadi Harrad, ainsi que des goals signés Jean-Baptsite Marion, Tom Huygen-Thomas et Sébastien Gueneguand. Marion (12 buts) et le meilleur buteur de Wépion, devant Harrad (10 buts) et le duo S. Gueneguand/Huygen-Thomas (7 buts).

En série A, le haut du classement des meilleurs buteurs se resserre entre Jérémy Wauthy et Cédric Magis. Le Pondrômois, longtemps largement en tête avant que ses buts marqués contre Molignée disparaissent au même titre que tous les résultats forgés cette saison contre des "Pelots" qui ont déclaré forfait, ne lâche pas l’affaire et revient à nouveau sur le Rochefortois. Dimanche, l’attaquant de Pondrôme a inscrit à Assesse son quatrième triplé de la saison (comme Wauthy): trois nouvelles roses qui portent le compteur personnel de Cédric Magis à 22. De son côté, Jérémy Wauthy n’a marqué qu’une seule fois ce week-end. Il n’y a donc plus qu’une longueur d’écart entre les deux hommes.

Voici les meilleurs buteurs de P2 après la 22e journée de championnat:

P2A

24 buts

De Groote (Sauvenière)

22 buts

Herbiniat (FCO Namur)

18 buts

Gilsoul (Rhisnes)

14 buts

Laurent (Bossière-Gembloux)

13 buts

Leruth (Ligny), A. Reins (Rhisnes)

12 buts

Gillard (Aische B), Guede (Bossière-Gembloux), Marion (Wépion)

11 buts

B. Adam (Ligny)

10 buts

Hannecart (Naninne), Duchêne (Petit-Waret), Harrad (Wépion)

9 buts

Poskin (Éghezée)

8 buts

Gourmet (Aische B), Lultz (Bossière-Gembloux), Lajili (Jambes), Paris (Ligny), Deheneffe (Malonne), Baugniet (Naninne), T. Rihoux (Rhisnes)

7 buts

Notte (Lustin), Doupagne (Petit-Waret), Dehaye et Joine (Rhisnes), S. Guenegand et Huygen-Thomas (Wépion)

6 buts

Genard (Grand-Leez B), Camara (Jambes), Leocata (Lustin), Demeuse (Profondeville)

5 buts

Bernard et Tallier (Bossière-Gembloux), Perez Avial (Éghezée), Rossini (FCO Namur), Mascaux (Ligny)

4 buts

Ferrante (Aische B), Sabbe (Bossière-Gembloux), Kessler (Éghezée), J. Corvo et El Kouchaii (FCO Namur), Fall et Salihu (Jambes), Preumont (JS Tamines B), Charpentier et Hennau (Ligny), Bottaro, Craps et Gondry (Malonne), Vermeren (Naninne), Coucke, Folens et Herbay (Profondeville), Guillaume et Misson (Sauvenière), Miler (Wépion)

3 buts

Moureaux, Van Achter et Willaert (Éghezée), Liotta (FCO Namur), Beguin, Depireux et Longin (Grand-Leez B), Belic, Caplier et Sebaihi (JS Tamines B), Stevens (Ligny), Diz Villanueva (Lustin), Baume et Mary (Naninne), A. Blavier, Delitte et Franssen (Petit-Waret), G. Allard (Rhisnes), Bower et Henrion (Sauvenière), T. Guenegand (Wépion)

2 buts

Laidi et Quandt (Bossière-Gembloux), Gys et Thierens (Éghezée), Crimi et Ibrahimi (FCO Namur), Barry et Delooz (Grand-Leez B), Sainthuile (Jambes), El Badri et Mirabella (JS Tamines B), Conti et Delcommene (Ligny), Pilar Cerqueira et Tonneau (Lustin), Dupuis, Hennaux et Jonet (Malonne), Hermand, Jacquet, Pinchart et Rigaux (Naninne), R. Blavier, Demaerschalk et Pirard (Petit-Waret), Bodart, Militello et Van Vlemmeren (Profondeville), Ancion, Munaut et Tallier (Rhisnes), Desmet, Destain et François (Sauvenière), Chelli (Wépion)

P2B

23 buts

Wauthy (Rochefort B)

22 buts

Magis (Pondrôme)

17 buts

Collin (Rochefort B)

16 buts

Pisvin (Gedinne)

14 buts

V. Dubois et Patrick Nama (Anhée)

13 buts

Baudaux (Pesche)

12 buts

Koné (Havelange)

11 buts

Ar. Bodart (Onhaye B), Bridoux (Schaltin)

10 buts

Quevrin (Gesves)

9 buts

Huet (Assesse), Hassani (Gedinne), Fadeux (Pondrôme)

8 buts

Giglio et Poupaert (Petigny-Frasnes), F. Baudoin (Pondrôme), Deghorain (Tarcienne)

7 buts

Martin (Anhée), Labar (Assesse), Descarpentries (Bioul), Steeno (Onhaye B), Nkoue (Tarcienne)

6 buts

A. Sohy (Gedinne), Gigot (Pesche), Zamperetti (Petigny-Frasnes), Hassani (Pondrôme), Piérard (Rochefort B)

5 buts

Brouir (Assesse), Helson (Bioul), Maistriaux (Petigny-Frasnes), Dumont (Surice)

4 buts

De Maglie et A. Dubucq (Anhée), A. Delcourt (Bioul), Becheker (Flavion-Morialmé B), Catoul et Waldrant (Gedinne), Demarcin et Nguea Edimo (Gesves), Coene (Havelange), Betsem (Onhaye B), Tenaerts et Wanschoor (Petigny-Frasnes), Antoine et Rochette (Pondrôme), Mullens et Simon (Schaltin), Collinet, Y. Sacré et Servais (Surice)

3 buts

Beguin et Hosselet (Anhée), Hermant (Assesse), Dache et Lincé (Bioul), Gilsoul, Latini et Ruyssen (Flavion-Morialmé B), T. Collard et M. Sohy (Gedinne), B. Lizin et Van Crombruggen (Havelange), Durieux et Léonard (Pesche), Ezzeroual et Gjorgjijevski (Petigny-Frasnes), Marchal (Pondrôme), Mahin (Rochefort B), Berny et Guilleaume (Schaltin), M. Sacré (Surice)

2 buts

Y. Dubucq (Anhée), Blasutto, Conrard, Servais et Tripnaux (Assesse), M. Delcourt, Jacquet et Jadoul (Bioul), Antonio, Catteeuw, G. & S. Hardy et Mouton (Flavion-Morialmé B), Robinet (Gedinne), Bastin, Bodson, Julien, Pierre, Suray et Van Der Veken (Gesves), Tonglet (Havelange), Au. Bodart, Bouterbiat, Loriers, Plaquette et Tasiaux (Onhaye B), Genicot (Pesche), Duriau et Matagne (Pondrôme), M. Brilot, Kamba, Leleu et Thomas (Rochefort B), Bernard, Colard et Otte (Schaltin), Hainaut, Lecoyer, Magotteaux et Simon (Surice), Alessandro, Kisita et Libert (Tarcienne)