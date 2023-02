EN PHOTOS | Anhée: les filles calent, les garçons s’échappent (P1)

Les Anhétoises jouaient en déplacement, à Jemeppe, où elles ont concédé leur premier revers de la saison. ©EdA - Christophe Béka

"Mais je connais toutes les joueuses, vu que je les entraîne une fois par semaine depuis le mois d’octobre, afin de permettre à Bastien de suivre ses propres séances de joueur avec la N3 de Floreffe. Deux d’entre elles sont indisponibles depuis un bout de temps: les ex-Profondevilloises Justine Hinck, qui est enceinte, et Rimma Dolotkazina, qui s’est blessée aux ligaments du genou. Et ce sont deux des meilleures attaquantes du noyau. Une troisième, Cynthia Iser, très performante en attaque et au service, était aussi absente ce samedi. L’effectif se limitait ainsi à dix joueuses, dont deux liberos. J’avais donc peu de solutions de rechange. Après un bon deuxième set, je pensais qu’on allait prendre le dessus, mais l’équipe s’est écroulée. Ce n’est évidemment pas une bonne affaire au classement, mais elles ont encore leur sort en mains. À condition de battre Romedenne à domicile le 1er avril et d’assurer les autres matchs, normalement plus faciles. Et elles auront l’occasion de prendre leur revanche sur Jemeppe en demi-finale de coupe, dans deux semaines."

Son équipe messieurs a, elle, pris la sienne sur Lesse & Lhomme B, quelques heures plus tard, en s’imposant 3-1 (25-15, 25-23, 17-25, 25-18), dans une ambiance nourrie par deux tambours visiteurs et une centaine de spectateurs. "Ce fut un peu le scénario inverse du match aller, commente le coach mosan. Cette fois, c’est nous qui avons tout de suite mis la pression, pour nous ménager rapidement une certaine avance. Le deuxième set fut plus serré, le niveau ayant baissé des deux côtés, et notamment au service chez eux, alors que c’est une de leurs principales armes. Finalement, ce set s’est joué au nombre d’erreurs directes et c’est nous qui avons émergé. Le troisième, lui, a confirmé qu’on connaissait souvent un creux en cours de match."

Les gars d'Anhée jouaient eux à la maison face à Lesse & Lhomme B. Et leur succès conforte encore un peu leur leadership en P1. ©EdA - Christophe Béka

Ce succès fait presque office de pas décisif vers le titre, pour les Anhétois. "Si on calcule en points perdus, on est à +5 par rapport à Ohey et à Lesse & Lhomme B, à quatre matchs de la fin. Dont deux déplacements plus délicats, à Doische et à Floreffe B. Mais, même si on commence à entendre que le 2e pourrait monter directement, ce serait dommage de finir à cette place, vu notre position avantageuse. D’autant que nos concurrents doivent encore se rencontrer…" C’est plus qu’une option, qu’ont levée ses troupes ce samedi.

Jemeppe a bien rebattu les cartes

En renvoyant les Anhétoises les mains vides, les filles de Janina Fedotova ont redistribué les places, en tête de peloton de l’élite provinciale. «On ne s’attendait pourtant à rien de particulier, tellement on avait été déçues de notre prestation contre elles au premier tour, confie la capitaine, Valentine Dereppe. On était d’ailleurs aussi passé à côté de notre deuxième gros match de la phase aller, à Romedenne. Sans doute s’était-on mis trop de pression. Ce samedi, notre seul but était d’évoluer à notre niveau, pour pouvoir quitter le terrain en étant fières de cela. Et, si on gagnait, qui plus est par trois points, c’était juste merveilleux.»

Et c’est ce que les Sambriennes sont parvenues à réaliser. «On a bien développé notre jeu, mais sans jamais se dire que c’était dans la poche. On joue ensemble depuis plusieurs années, on se connaît donc très bien (on a juste accueilli une nouvelle passeuse, Clémentine Binard). Et on sait qu’avec nous, rien n’est jamais acquis. On doit se battre jusqu’au bout, car il nous est déjà arrivé d’avoir un bel avantage et de finir par le perdre.»

Les «gros» rendez-vous vont continuer à s’enchaîner pour les protégées du président Benoît Charlier, tant en championnat qu’en coupe, où elles retrouveront donc les Anhétoises en demi. «Ce sera une finale avant l’heure. La visite de Romedenne, en championnat, ne sera pas évidente non plus, même si on les avait éliminées en huitième de finale de la coupe. On ne va pas dire pas qu’on partira confiantes contre elles le 18 mars, mais on y croit, enchaîne la centrale, qui n’a pas oublié la conclusion de la défunte saison. On nous avait d’abord dit qu’il y aurait deux montants, puis on avait dû jouer le tour final des 2e, pour finalement rester en P1. On avait été déçues.» La fin de cette campagne pourrait déboucher sur une autre issue, pour les Jemeppoises.

Lesse & Lhomme B met le cap sur la coupe

Cette troisième défaite à l’extérieur est sans doute celle de trop pour les Rochefortois, qui avaient infligé pareille déconvenue aux Mosans, à l’aller. «Nos hôtes ont bien servi, admet leur coach, Adrian Revret. De notre côté, on a eu du mal à enchaîner et, quand on y arrivait, leurs attaquants se montraient très performants. On s’est un peu rebellé à la moitié du deuxième set et dans le troisième. Si on avait tout joué comme ça, on aurait sans doute pu espérer plus. Mais Anhée a été plus fort que nous sur ce match, qui était tout de même d’un bon niveau.»

Il reste cinq rencontres de championnat au programme de ses ouailles. Dont les réceptions de Floreffe B, Ohey et Doische. «On va tout jouer à fond et advienne que pourra, poursuit le président. Mais je pense que les gars d’Anhée sont bien partis pour aller chercher le titre, surtout au vu de leur fin de calendrier. Pour nous, la montée n’était pas un objectif en soi, d’autant qu’on a déjà une formation messieurs à l’étage supérieur. Oui, on entend beaucoup de rumeurs sur le nombre de montants, voire l’absence de descendants de promotion, afin de constituer des séries à douze dans cette catégorie. Mais il n’y a aucune certitude (NDLR : comme à chaque fin de saison; ce qui, au passage, ne crédibilise guère le volley-ball…). Et puis, on a encore la coupe provinciale, avec une demi-finale contre Jemeppe B le 10 mars. Et cette épreuve nous tient à cœur.»