L’absence de Francis Duchêne ne perturbe pas les tractations aischoises en vue de la saison prochaine, comme le confirme Jérôme Patris. "On attend surtout des réponses de notre groupe pour le 10 mars, rappelle le successeur de Manu Rousselle. En parallèle, on cherche toujours un, voire deux numéros 9. Si les hésitants du noyau restent finalement, avec l’attaquant qu’on cherche tant, on aura très bien avancé." Par contre, c’est officiel, Wim Dury quittera le club. Il a annoncé son départ après quatre saisons chez les "Rouges".