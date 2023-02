Treize fois déjà que les Merles encaissent les premiers

La statistique parle d’elle-même: depuis l’entame du championnat, sur 23 matchs, les Namurois ont encaissé 13 fois les premiers. Menés au score, ils sont parvenus à renverser la vapeur à six reprises, notamment ces trois dernières semaines (contre Binche, à Tubize et contre Seraing B). Mais dimanche face aux jeunes de l’Union B, ça n’a pas marché. "Cela fait effectivement plusieurs fois que le scénario se répète, confirme le capitaine Loïc Vander Cammen, en difficulté, comme la plupart de ses coéquipiers, face à la vivacité des attaquants bruxellois. On rate l’occasion de prendre l’avance puis on se fait surprendre et cela nous oblige à courir après le score. On le sait, on se le dit pourtant avant chaque match. Dimanche, l’Union n’attendait que ça et on est tombé dans leur piège. Une fois mené, on doit s’exposer, prendre des risques et sortir. On l’a payé cash en se faisant punir quatre fois."