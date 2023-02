Tamines: Vassart reçoit du temps de jeu

Un match nul qui permet aux Taminois de conserver leur invincibilité depuis trois semaines. "On reste sur un 5 sur 9, ça nous fait du bien. On montre plus de caractère et d’envie sur le terrain. Nous retrouvons une bonne dynamique. Quant à moi, je dois continuer à travailler afin d’élever mon niveau de jeu", conclut Corentin Vassart qui, après avoir purgé une suspension de six mois, avait d’abord refoulé les terrains avec la P2.