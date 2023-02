Olympic: "Terminer sur le podium à la 38e journée"

Le jeune défenseur central de l’Olympic Maisonneuve revenait après coup et à chaud sur la rencontre à Tirlemont: "Ce sont des points perdus quand tu veux jouer le haut de tableau, surtout au vu du scénario c’est d’autant plus regrettable. Ce sont des choses qui arrivent, on va pas accabler les uns ou les autres. On gagne ou on perd ensemble. Aujourd’hui cela n’a pas tourné pour nous et on a des regrets, on en aura encore. Ce genre de match il faut pouvoir le tuer quand on en a l’occasion. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il y a trois matches qui arrivent, samedi, mercredi et dimanche, c’est le meilleur moyen pour se relancer, c’est de rejouer vite. Nous jouons tous les matches pour les gagner, l’objectif est d’être sur le podium à la trente-huitième journée du championnat, c’est ça qui compte."