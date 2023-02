Les Fagnards s’imposent dans l’adversité

Comme face à Saint-Symphorien, les Fagnards ont revêtu leur bleu de travail pour empocher trois points très précieux dans la course au maintien (3-2). "Ce ne fut pas facile en seconde période , reconnaissait Joël Van Den Noortgate, qui suppléait Fabrice Lebrun, malade. L’exclusion de Maxime Galante nous a mis à mal. Nous aurons une discussion avec lui, car il ne pouvait mettre l’équipe en difficulté comme cela." Les Namurois, qui subissaient la pression brainoise depuis la reprise, ont plié mais pas rompu. "Tout le monde s’est mis au diapason , enchaînait le passeur et buteur Guela Davrichov. La réussite fut de notre côté. Nous travaillons en partant de l’arrière, en transitant par le milieu, avant de trouver les attaquants. Et, contrairement au début de saison, nous marquons nos occasions." Trois ont suffi au bonheur fagnard, ce samedi. "Nous avons inscrit le troisième au bon moment. Ceux qui étaient partis au ski ont été mis au pied du mur par le comité et le staff. Nous voulions qu’ils se donnent à 150%. Ces trois points étaient indispensables, avant deux matches très costauds", concluait le coach couvinois.