Le gardien cherche toujours à comprendre

Sur le synthétique de Beauraing, le portier de Flavion Loris Ernest a bien failli imiter l’Anderlechtois Bart Verbruggen, héros de la soirée de Conference League en arrêtant trois tirs au but. Mais après avoir stoppé deux essais beaurinois, l’ex-joueur de Couvin a dû s’avouer vaincu sur la troisième tentative. Une phase qui a alimenté le débat car l’arbitre, M. Bonanno a fait tirer le penalty trois fois, jugeant que le gardien de Flavion n’était pas resté sur sa ligne. "Je ne parviens pas à comprendre et même le lendemain du match, je suis toujours aussi frustré ", souligne Loris qui avait plongé du bon côté pour empêcher Axel Fallon puis Cyril Diskeuve de marquer. C’est finalement un troisième tireur différent, Julien Cordioli, qui trouvait la faille. "Franchement, c’est incompréhensible, ajoute le portier. Même en Ligue des Champions on ne voit jamais ça. L’arbitre estime que je n’ai pas les pieds sur la ligne au moment de la frappe. Mais je démarre justement derrière la ligne, je laisse un pied dessus et j’avance avec l’autre pour plonger. J’ai déjà vu ça tellement de fois. Le pire, c’est qu’après mon deuxième arrêt, je prends la jaune sans le savoir. Tellement dégoûté, j’ai préféré me retourner et c’est à ce moment-là qu’il m’a brandi le carton. C’est après le match que j’ai appris que j’avais eu la jaune. Je suis allé demander au juge de ligne s’il avait placé une caméra sur mes pieds. Ça m’a valu une remontrance dans son vestiaire à la pause. Heureusement que je suis resté calme, j’aurais pu être exclu. Je n’arrête pas d’y penser, c’est tellement frustrant. En arrêtant deux penaltys, alors que je ne joue pas beaucoup, j’avais fait le job."