Lazitch: "Peut-être la chance du champion"

Victorieux face à Sprimont samedi soir (1-0), Rochefort a assuré l’essentiel, dans une rencontre où les "Carriers" auront donné du fil à retordre aux Unionistes. "Ces dernières semaines, on a eu des matchs plus fermés. C’est compliqué, de jouer contre des équipes qui sont déjà sauvées et n’ont plus rien à gagner. Ils jouaient libérés. On s’en sort bien. C’est peut-être la chance du champion", explique le défenseur central, Grégory Lazitch. "Champion". Un mot désormais sur toutes les lèvres rochefortoises. "C’est l’objectif. Tant que ce n’est pas fait, on va continuer. Il nous reste sept finales. On espère qu’on en aura moins, mais s’il faut qu’on aille jusqu’au dernier match, on ira", affirme Lazitch. Le week-end de repos va permettre aux Unionistes de se ressourcer. "On a pas mal de blessés. La semaine de congé va nous faire du bien. On va récupérer tout le monde en forme", termine l’ancien Louviérois.