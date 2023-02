La "gueulante constructive" n’a pas suffi

Les joueurs aischois auraient bien voulu offrir à leur président (souffrant et hospitalisé pour quelques jours encore) une nouvelle victoire samedi soir dans le derby mais ils n’ont pas été capables de faire la différence en deuxième mi-temps lors de leurs moments forts. Avec, au final, un 0-0 conforme au match aller "Quel contraste avec dimanche dernier, pestait Jérôme Patris en référence à la prestation à Jodoigne (victoire 1-2). En première mi-temps, on est passé complètement à côté, multipliant les mauvaises intentions ou décisions. On était trop loin du ballon, il y avait un manque de pressing. Bref, si ce fut meilleur par la suite, suite à une mise au point dans le vestiaire que j’appelle “une gueulante constructive”, je regrette tout de même une gestion des corners peu efficace alors que nous avons les gabarits pour marquer. Nous en avons eu tout de même sept ou huit… Mais on a malgré tout retrouvé les qualités que possède mon équipe avec plus de grinta." Ce qui faisait dire avec humour à Sacha Iglicki: "Ce n’est évidemment pas la première fois qu’on loupe une mi-temps. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Et puis on entendait toujours qu’Aische était une équipe du samedi. À présent, on dirait que c’est plutôt le contraire", soupirait le défenseur.