"JB" Kembi, presque un an plus tard

La victoire (2-0) ajoutait évidemment au bonheur du sympathique "JB". "On avait une revanche à prendre, après notre non-match à Braine. Et, jusqu’ici, on n’avait pas non plus tellement gagné contre les équipes du Top 5. C’est donc un match référence, réussi en équipe. On n’a rien laissé à l’adversaire. Après un week-end de repos qui fera du bien, on ira donc défier Mons au Tondreau. J’espère évidemment ne pas sortir de l’équipe, mais on sait que la concurrence est vive. Mais peu importe qui sera sur le terrain, je suis sûr que chacun donnera le maximum. Car, le plus important, cela reste l’équipe."