Erpent s’impose à Mazy/Spy: "Une belle victoire"

"Malgré la défaite (55-70), confie le coach mazycien Quentin De Leeuw, on a bien débuté la rencontre (18-8). Puis, en difficulté face à la zone d’Erpent, on n’a plus été productif dans les shoots extérieurs. En fin de match j’ai donné du temps de jeu aux jeunes. Après avoir joué et perdu de peu contre les équipes du haut de tableau, nous recevons Gembloux en derby" . "C’est une belle victoire, explique le coach erpentoisYannick Demoitié "surtout après avoir été mené 18-8 au terme du premier quart. Grâce à un changement de défense on est passé devant avant de creuser l’écart en seconde période. Malgré un dernier 6/6 on ne nourrit pas d’ambitions démesurées" .