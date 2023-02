Coach et buteur… Les grandes premières de Franky Martins de Sa avec Gedinne (P2B)

"On est content de la victoire, qui nous rapproche des leaders, mais pas du fond de jeu proposé. Ce n’était pas du Gedinne de très bon niveau, concède Franky Martins de Sa, devenu joueur-entraîneur ce week-end. Olivier Cornet était absent et ses suppléants aussi, j’ai donc accepté avec plaisir de le remplacer." Une mission jouée à fond par le médian français de 42 ans, qui a planté le but d’ouverture après moins de deux minutes de jeu. "Cela faisait un très long moment que je n’avais plus marqué un but. C’est mon premier avec Gedinne", précise celui qui vit aussi sa première saison chez les Mauves. Et qui prenait en charge le coaching pour la première fois également. "Je l’avais déjà fait par le passé à Villance, poursuit Franky, un ancien de Bertrix, Bastogne et Paliseul notamment. Mais à Gedinne, c’était la première fois. Et c’était exceptionnel: je ne suis pas venu pour coacher, mais pour jouer et grappiller du temps de jeu."