Classement des buteurs de P1: Le festival des attaquants

Vendredi soir, c’est Biesme qui a donné le ton d’un week-end riche en buts, en signant un solide 6-2 face à Chevetogne. Là-bas, ce sont Christophe François et Francesco Servidio qui ont chacun réalisé le doublé (le premier cette saison pour Francesco). On notera au passage que, pour sauver l’honneur, les Chevetognards ont marqué deux fois. Pour la petite histoire, Florian Dubois a enchaîné avec son 2e but en deux rencontres, ses deux premiers en P1. L’autre but de Chevetogne est l’œuvre de Jean-Yves Furnémont et n’est pas passé inaperçu puisque "Crouch" comme on le surnomme est un récent "retraité", rappelé à la rescousse par son coach pour pallier les nombreuses absences visiteuses. À peine de retour sur les terrains, il n’a pas tardé à trouver le chemin des filets. Une aptitude qu’il avait déjà démontrée la saison passée lorsqu’il avait déjà été reconvoqué et buteur à Chevetogne.

Dimanche, la 22e journée s’est poursuivie avec d’autres gros scores. À commencer par le large succès 7-0 de Loyers face à Haversin. Là, pas de doublé à signaler, les Namurois ayant équitablement réparti leurs roses. Celle d’ Aissam Boutgmi lui permet en tout cas de rester le meilleur artilleur loyersois (15 buts), devant Jéssim Tadjenant (8 buts), lui aussi buteur.

Absent des radars pendant plusieurs semaines, l’Andennais Augustin Rigo a soigné son retour sur la pelouse par un nouveau doublé, son cinquième cette saison. L’ Ourson affiche désormais 15 goals au compteur, comme Boutgmi donc, mais aussi comme Tanguy Jonckers (Arquet). Malgré son doublé, Rigo n’a pu empêcher Andenne de s’incliner face à Grand-Leez (2-4). Les Gembloutois ont pu compter sur Malcome Francotte (18 buts, +1), deuxième du classement général, mais aussi sur Florian Trigaux et Alexandre Wauquaire (8 buts) et Michaël Longin. Même score entre Spy et Arquet (2-4), avec le premier doublé visiteur de Malcolm Nzinga sous la vareuse vedrinoise. Avec ses 6 réalisations personnelles, il revient à hauteur de son coéquipier Arthur Mathieu.

Le dernier doublé du week-end est signé Sohaib Lakhouil à Fernelmont-Hemptinne, tombeur de Nismes (0-4), une performance que le jeune Hesbignon n’avait encore jamais réussie en P1. Le Dinantais Baptiste Benassy, auteur de son premier but de la saison, aurait sans doute apprécié figurer parmi les doubles buteurs de la semaine mais son corner rentrant face à Évelette a été touché au dernier moment par son collègue José Willot. Le doublé pour Baptiste, ce sera donc pour une prochaine fois… Pas de regret pour autant: la victoire aidant, il en rigolait après le match.