Ciney: Pajaziti, le retour

Petite surprise au coup d’envoi à Habay avec la présence de Leutrim Pajaziti dans le onze de base cinacien. Cela faisait en effet un petit temps que ceci n’était plus arrivé. "Après le match face à Meix, j’ai souffert d’une blessure à l’épaule. J’ai mis trois semaines à revenir et puis, il y a eu le changement d’entraîneur, explique l’attaquant cinacien. Je n’ai pas voulu brusquer les choses et j’ai laissé le nouvel entraîneur se faire une idée. Il a décidé de m’aligner contre Habay et, j’estime m’en être bien sorti."