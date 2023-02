Ciney défait à Eghezée

Éghezée recevait Ciney avec au bout des quarante minutes un onzième succès (79-63). "Ce succès, confie le coach éghezéen Luc Salmon, on le doit à une excellente première période. En fin de rencontre on a relâché la pression ce qui a permis à Ciney de réduire l’écart" . "Éghezée a connu beaucoup de réussite en première période" explique le coach cinacien Éric Vancoillie. "Après on a équilibré les échanges et on est même revenu à six points. Avant de laisser repartir Eghezée qui a récupéré ses shoots" .