Aviron: Des premières régates de 1000 mètres à Anhée en mai

Le C.A. du club mosan, présidé par Michel Ricard, s’est donc jeté à l’eau, via un comité d’organisation. "On a mis le projet sur les rails, en s’inspirant de ce qui se fait aux régates de Liège. Et il a été validé, après avoir reçu les autorisations nécessaires. Plusieurs formules s’offraient à nous. Il y a la tête de rivière, organisée sur une longue distance et chronométrée, avec des départs échelonnés. Ces épreuves ont souvent lieu à la sortie de l’hiver et sont donc à la merci d’une éventuelle crue. On a plutôt opté pour une course en ligne, disputée sur 1 000 mètres et sur quatre couloirs. C’est plus spectaculaire et très intense, entre 3’30 et 4’30 d’efforts selon les bateaux et les catégories."

Le parcours des régates d'Anhée vu de haut.

Les trente courses figurant à l’affiche s’étaleront de 10 h 05 à 16 h 30 (avec deux pauses d’une heure, pour laisser la voie libre à la navigation de plaisance), sur le tronçon de la Meuse compris entre les deux ponts (avec couloir de remontée vers la zone d’échauffement et de départ côté Houx, l’arrivée étant jugée côté Yvoir). "Il peut y avoir plusieurs séries par catégorie, à deux minutes d’intervalle, si nécessaire. Nous avons aussi prévu une course handi open. Et on terminera, comme toujours, en apothéose, avec le 8 de pointe Open. Cela devrait faire entre 250 et 300 bateaux sur la journée. Si on va au-delà, ce sera une grande et belle surprise. On a invité tous les clubs belges et frontaliers. Et on sent que cela suscite une grande curiosité chez eux, à l’idée de venir découvrir notre site. Le coach d’Ostende nous a d’ailleurs déjà sollicités pour venir faire un stage de quelques jours chez nous."

La fête aussi en octobre

L’intérêt devrait d’autant moins se tarir que les responsables du club ne conçoivent pas cette régate comme un one-shot. "On veut la pérenniser et, si la date convient, ce sera chaque fois lors du dernier dimanche de mai. Cette année, ça tombe très bien, vu que c’est la veille du lundi de Pentecôte. Ce ne sera pas comme cela tous les ans. Et les étudiants néerlandophones, par exemple, entament leur session d’examens plus tôt que chez nous. Mais ici, les grands cercles du nord du pays ont déjà promis de nous envoyer un maximum de jeunes compétiteurs. Et quand ils se déplacent, c’est une grosse machine", ajoute l’entraîneur d’un club qui sera à nouveau sur le pont, en octobre prochain. "On accueillera l’édition 2023 du championnat de la Ligue, qui est un peu la fête de l’aviron francophone." Celle du 28 mai ne s’annonce pas moins grandiose.

Un recrutement très local

Le RCND a élargi son champ de recrutement, depuis son déménagement. «Notre implantation dans ce centre anhétois est vraiment une réussite. On est passé à 110 membres. Parmi les nouveaux, on ne trouve plus personne de Dinant, mais des gens du coin (Anhée, Yvoir, Profondeville…), dont pas mal de jeunes. Notre école rouvre d’ailleurs fin mars, sous la conduite de Jacques Servais. Quant à nos compétiteurs actuels, leur prochaine échéance est fixée au 12 mars, lors de la tête de rivière de Seneffe (sur 6 km), qui fait partie des tests de sélection pour l’équipe nationale.»