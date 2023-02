Un très beau point pour Gesves

Après un début difficile, Gesves a renversé la vapeur face à Rochefort B, avant de concéder le partage. "Nous avons été cueillis à froid avec le but de Wauthy, confie David Fiévet. On s’est bien reconcentré et on a pu égaliser sur un penalty indiscutable. Nous avons ensuite deux belles occasions, par Nicolas et Van der Veken. On aurait dû mener au repos. Après, la montée au jeu de Servais, le joueur-entraîneur rochefortois, nous a fait mal, mais en contre, nous prenons l’avantage via Van der Veken. J’ai alors dû faire des changements suite à certaines blessures. Et on concède l’égalisation. Ça reste un très beau point, face au troisième, dans la course au maintien."