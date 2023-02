Arbitre: Chaspierre.

Cartes jaunes: Gauchet, Katuma, Becquevort, Pale Mone, Gilbert.

AISCHE: Broos, Iglicki, De Maeyer, Choisez, Delooz (71e Gilbert), Gauchet, Gécé, Thirot (93e Javaux), Grégoire, Catinus, Michels (84e Gillard).

J. TAMINES: Aromatorio, Leemans, Boukamir, Boudar, Buffon (81e Théa), Becquevort, Pale Mone (81e Moatasim), Stephanus, Katuma (67e Vassart), D’Addario (67e Martinelli), Pereira.

"Nous devons être intraitables", déclarait Jérôme Patris, avant le derby namurois. Un message qui n’est visiblement pas passé dans le vestiaire aischois, au vu des 45 premières minutes. Peu inspirés, brouillons et imprécis, les Hesbignons subissaient les assauts de la Jeunesse dès l’entame de la rencontre, mais Broos veillait au grain, particulièrement sur un coup franc de Stephanus. Katuma se montrait très actif sur le flanc droit et, alors que les corners se multipliaient, créant chaque fois le danger, Becquevort sollicitait une nouvelle fois Broos, Pale Mone en faisait de même. "Réveillez-vous bon sang ! ", hurlait Jérôme Patris. Mais rien à faire… Le seul mouvement correct était signé par le trio Pirot – Catinus – Michels, mais ce dernier était un peu surpris et ne pouvait pas profiter de l’assist. Tamines pouvait franchement regretter de rentrer aux vestiaires sans avoir marqué. "Il a manqué chaque fois le bon geste, on méritait de mener au score", confirmait Tibor Balog.

La deuxième mi-temps allait offrir un autre visage. Un scénario bien connu des supporters aischois, dont l’équipe remontait sur le terrain avec une tout autre mentalité. Gauchet et Choisez sollicitaient d’emblée Aromatorio, qui pouvait enfin se réchauffer. À la 50e, un coup franc de Gauchet touchait la transversale. Le même Gauchet était lancé en profondeur et filait vers Aromatorio, mais Stephanus intervenait brillamment. Le geste défensif de la soirée ! Cette fois, les corners étaient en faveur des Aischois, qui n’en profitaient pas, à l’exception de cette reprise un peu molle de Grégoire sauvée sur la ligne. Catinus avait beau se multiplier sur toutes les parties du terrain, les Aischois ne parvenaient pas à faire la différence. Cette fois, c’était au tour de Broos de passer une mi-temps à tenter de se réchauffer. "Pour nous, c’est une contre-performance, je n’ai pas peur de le dire", constatait Jérôme Patris. Mais le nul est logique…