Carte jaune: Antoine

Buts: Serwy (1-0, 9e), Claude (1-1 pen., 21e).

HABAY: Reichert, Deom, Vialette, Reyter, Ansion (57e Jaspierre), Poncelet (77e Grevisse), Toussaint (57e Lecomte), Copette, Serwy (78e Brevers), Leonard, Molinari.

CINEY: Monteleone Boujabout, Boudjemaa, Kersten, Bruckner, Henrotaux (88e Despas), Bwangombo (64e Jadot), Otte, Antoine (80e Hanneuse), Claude, Pajaziti (67e Lambrechts).

Après dix minutes, Habay semblait avoir réalisé le plus difficile en ouvrant le score, d’une très jolie façon, grâce à Serwy. "Ouvrir le score était idéal, mais ensuite, nous avons reculé, nous avons agrandi l’espace entre les lignes et l’adversaire en a profité", souffle Samuel Petit. Un peu trop brouillon en possession, Habay va se faire rejoindre quand Antoine, qui avait déjà alerté Reichert en croisant un peu trop sa reprise quelques instants plus tôt, s’écroule dans un contact avec Reyter dans le rectangle. Un contact jugé fautif par l’arbitre, pas par le clan habaysien. "Le contact est là, c’est sifflable, précise Tom Antoine. C’est moi qui vais chercher le contact ? Disons que je joue bien le coup, mais je ne triche pas." Faute ou pas, Jérôme Claude s’en moque en transformant le penalty. Les Cinaciens ne concèdent ensuite quasiment plus rien, sauf en fin de premier acte. Une première fois par Léonard qui, déporté sur la droite du rectangle, voit sa frappe déviée par Monteleone sur le haut de sa transversale. Une deuxième fois par Ansion qui récupère un corner quelques mètres devant le rectangle, contrôle et reprend en un temps. Battu, Monteleone est sauvé par son poteau.

Au deuxième acte, sur un terrain toujours compliqué, Habay multiplie les mauvais choix face à un solide bloc cinacien. Manu Rousselle s’en satisfait: "C’est un bon point pour nous dans notre situation. Venir à Habay est toujours compliqué. Dans l’organisation, dans l’envie et dans la réaction après le but, c’était bon. En seconde période, Habay n’a pas été dangereux." Tom Antoine ajoute: "Je suis content de venir prendre un point sur les terres de mon papa qui est Gaumais. Nous sommes dans une bonne dynamique avec ce 4/6 contre Libramont. Venir chercher un point à Habay, c’est un super résultat. Nous aurions signé à deux mains. Habay marque sur sa première occasion, mais pour le reste, nous étions bien dedans et nous avons vite réagi. "