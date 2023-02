"Il n’y a pas eu photo, car Arquet était plus fort que nous. On a essayé quelque chose, en vain", confie le coach lignard, Frédéric Frate. Au repos, c’était 0-1 via Jassogne. En seconde période, Arquet restait maître du jeu, ce qui lui permettait de creuser logiquement l’écart par Sac et Wouters. Ce succès, conjugué à la défaite de Taviers, permet aux Vedrinois de s’emparer de la troisième place.

Falisolle 2 – Leuze 1

La surprise est venue de Falisolle, qui s’est imposé méritoirement. Ce n’est pas pour déplaire à son capitaine Adrien Martin, qui a d’ailleurs ouvert la marque à la 4e. Leuze était k-o. à la 44e, avec le but de Lindekens (2-0). Il fallait attendre la 94e pour voir Albert réduire l’écart.

Falisolle a surpris Leuze

"On a livré un très beau match, très courageux, confie le capitaine de Falisolle, Adrien Martin. Si Leuze a dominé la seconde période, on est resté calmes." "Ce fut un off-day total, si bien qu’on n’a rien à revendiquer", regrette le mentor leuzois Olivier Labyoit.

Auvelais 1 – Moustier 3

Auvelais menait 1-0 au repos, suite à un auto-goal de Delcomenne. En seconde période, Moustier imposait son jeu, ce qui permettait d’égaliser puis de passer devant par Mercier. À la 83e, c’était 1-3 via K. Faye, sur passe de Mercier.

Floreffe 3 – Namur B 5

Encore un dimanche compliqué pour Floreffe, qui était mené 0-3 au repos via un triplé de Ruth. Après la pause, Floreffe tentait de revenir, en vain. Les autres buteurs de Namur ont été Hegnon et Kaji. Quant à Floreffe, il pouvait compter sur Carlos, Sabri et Bonatesta pour atténuer la sévérité du score.

Bossière B 2 – Taviers 0

Le sommet a vu les leaders s’imposer et prendre de l’avance au classement suite à la défaite de Leuze. Au repos, c’était déjà 2-0 via Maisin et Thomas Leyder. En seconde période, avec l’appui du vent, Taviers se montrait entreprenant, mais manquait de chance, avec pas moins de cinq ballons repoussés par les montants. "Taviers méritait mieux", reconnaît sportivement le coach gembloutois, Pierre Gilson.

Grâce à son succès face à Taviers et à la défaite de Leuze à Falisolle, Bossière prend le large au classement. "Vu le vent, chaque équipe a pris une période à son compte, explique Pierre Gilson. J’estime dès lors qu’un partage n’aurait pas été illogique, car Taviers a manqué de chance. La défaite de Leuze arrange nos affaires."

"Chaque équipe a effectivement pris une période à son compte, confie le coach hesbignon, Thomas Thibou. Maintenant, nous n’avons pas eu la chance de notre côté avec cinq ballons repoussés par la transversale. C’est un mauvais résultat, car on ne profite pas de la défaite de Leuze."

Rhisnes 1 – St-Germain 1

Le but d’ouverture tombait peu avant la demi-heure, des œuvres de Th. Ancion. Saint-Germain devait attendre la 87e pour égaliser suite à un coup franc de Schoonjans. "Après un premier quart d’heure en faveur de Saint-Germain, on a pris les devants, mais sans pouvoir tuer le match", confie le coach David Badoux.

Emines 2 – Flawinne 0

"En l’absence de l’arbitre c’est le père d’un joueur de Flawinne qui a arbitré correctement", souligne le joueur-entraîneur Jonathan Marchal. Les deux buts furent inscrits par Wautelet. "Flawinne méritait le nul", conclut Jonathan Marchal.

Jemeppe 3 – Spy B 2

Jemeppe a livré une superbe première période, ponctuée par trois buts signés Vigneron, Moretti et Bleuse. En seconde période, les visités ne faisaient plus circuler le ballon avec sérénité, ce qui permettait à Spy de réduire la marque par N’Diaye. "On n’est plus parvenu à tenir la balle et on a effectué de mauvais choix", regrette le coach Catalano.