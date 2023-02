Les Sambriens rentrent mieux dans le match que leur opposant. Dès la 11e, Greggio, isolé au 2e poteau, ouvre le compteur. Les Namurois se reprennent et inversent la tendance rapidement. À la 16e, Vanderstappen s'en va égaliser. Et, à la 22e, une superbe volée de Petronio se loge dans la lucarne. Les Chimistes vont équilibrer les échanges jusqu'à la pause. La reprise est catastrophique pour les Mauves: Bourlon sur penalty, Hajba et Jacques vont creuser l'écart. Un doublé de Lamour et Porson contre son camp vont aggraver la déroute visiteuse.

Wartet 0 - Malonne B 1

Le choc au sommet est tombé dans l'escarcelle des Malonnois. La première période assez serrée se termine par un but visiteur annulé. Avec la descente, les Namurois vont profiter de leur vitesse pour se montrer plus dangereux. À l’heure, Sambon trouve la lucarne. Les visités vont pousser un peu stérilement avant de se retrouver à 10 après la rouge directe reçue par Henrotaux. Ils continuent d'y croire mais P. Thiry loupe une grosse possibilité d'égalisation à la 89e.

Flawinne B 1 - Onoz 5

Privés de plusieurs éléments, les Gozettis vont subir la loi des Standardmen. Ceux-ci se détachent aux 9e et 19e minutes grâce à Tudisca et Biondo sur penalties. Le but de Calabro avant la pause rend l'espoir aux Namurois. Kouba creuse néanmoins l'écart à la 44e. Le même Kouba se mue en bourreau après le café en signant un beau doublé.

Salzinnes-Namur 1 - Profondeville B 4

Dans ce combat de fond de classement, ce sont les Mosans qui se sont imposés, principalement après la pause. Le visité Kouogang avait ouvert la marque à la 20e. Un tir anodin de Noël surprenait le gardien visité à la 34e. Michaux, Humblet sur penalty et Smeesters de la tête étaient les plus efficaces.

Moustier B 3 - Ham 4

Le premier acte fut très disputé dans ce derby sambrien. De Neef porte les Zèbres aux commandes dès la 10e. Dans la minute suivante, Rocchi égalise. À la 30e, c'est au tour des Hannetons via Van Ydegem de mener la danse. Nantel permet aux visités de revenir à la 32e. Les hommes de Bernard Becquevort vont réaliser le break à la reprise par Husquin avant de creuser l'écart par Simon à la 74e. Le but de Passani sera insuffisant pour doter les Glaciers de la moindre unité.

Emines B 3 - Wépion B 5

Les Fraisiers ont renoué avec la victoire. Au but précoce de Seumaye, De Ridder avait répliqué par un doublé avant les citrons. Badsha affichait la parité à la 57e. Via Gilson et un doublé du gardien Michel, pour une fois dans le jeu, les visiteurs s'échappaient au marquoir. Le but de Seumaye à la 86e atténuait l'addition.

Sauvenière B 0 - Temploux 2

Le leader est venu à bout du piège tendu par des Wawas, auteurs d'une belle réplique. À la 61e, Nazé voyait son tir dévié, fouetter les filets. Ensuite, Mont rassurait les Aviateurs.