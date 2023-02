Sclayn garde le sourire malgré la défaite

À la fin de la rencontre face Ciney, Yves Kostic gardait la tête haute. "Il me manquait six titulaires habituels pour ce match. Nous n’étions que douze et nous avons dû jouer avec plusieurs joueurs en manque de rythme ou blessés. On a essayé de déplacer la rencontre, mais ça ne s’est pas fait. Cette défaite n’atteindra pas notre moral, notre groupe vit bien, on est tombé sur une très belle équipe de Ciney. Les quatre prochains matchs seront très importants. Il faudra les aborder avec beaucoup de sérieux, car ils vont décider de notre avenir. Si on veut participer au tour final, il faudra retrouver de bons résultats."