Petit-Warêt se pose en sérieuxcandidatautitre

Bien revenus aux premières loges au mois de janvier, les Coalisés de Fernelmont-Hemptinne vivent un mois de février assez morose. Ils ont dû nettement lâcher prise lors du derby face aux Biwacks (1-5). Une situation qui attriste mais n’étonne pas un des deux T1, Nicolas Laurent. "L’assiduité aux entraînements n’est pas très bonne. Et à un moment donné, cela se paie." Et l’addition présentée par les "Verts" est corsée. Les "Rouges" cèdent d’ailleurs leur place sur le podium à Schaltin. Même si on arguait timidement de quelques absences à Fernelmont, il en était de même chez les Andennais. "C’était aussi notre cas, répond Nicolas Marino, le coach de Petit-Waret. Je pense que notre succès est mérité. Nous avons bien géré après la reprise, en nous octroyant la majorité de la possession de balle." L’appétit venant en mangeant, les "Biwacks" attendent désormais le prochain faux pas du leader pour devenir calife à la place du calife.