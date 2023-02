Rochefort démarre pied au plancher et dès la 3e, Wauthy trompe le gardien gesvois. Les visités réagissent et, peu avant la demi-heure, Pierre rétablit la parité, sur penalty. À la reprise, Van Der Veken renverse la vapeur. Les visiteurs mettent toutes voiles dehors et Pierard arrache le partage à la 78e.

Flavion B 1 – Gedinne 2

En l’absence d’Olivier Cornet, c’est Martins de Sa qui coache l’équipe. Il ne tarde pas à s’illustrer en ouvrant le score. Les coalisés répliquent et Hardy remet les pendules à l’heure. Six minutes plus tard, Pisvin replace les "Mauves" au commandement. Au second acte, Gedinne insiste, sans se mettre à l’abri.

Havelange 1 – Surice 1

Au premier acte, les visités se créent deux belles occasions via Kone, mais le gardien visiteur se montre intraitable. À la reprise, les "Fromagers" prennent l’ascendant, mais se font piéger sur une frappe de Jadot. On s’achemine vers un succès visité quand Y.Sacré arrache le partage.

Anhée 1 – Petigny 2

Le premier acte se clôture sur un score vierge. À la reprise, les "Leus" profitent d’un contre pour ouvrir le score par Gjorgjijevski, à peine monté au jeu. Les Mosans réagissent et à la 66e, Nama rétablit la parité. Trois minutes plus tard, Poupaert offre les 3 points aux Couvinois, qui se relancent en vue du tour final. "On a manqué d’efficacité dans les deux rectangles", avoue Éric Jonckers.

Assesse 1 – Pondrôme 4

Les Beaurinois mettent la pression et à la 11e, Magis trouve l’ouverture. Les visités répliquent par Conrard.

Au second acte, les Famennois haussent le ton et assurent leur succès via un doublé de Magis et un but de Matagne à la 90e.

Schaltin 2 – Onhaye 2

Schaltin mène les premières offensives, mais se fait piéger sur une frappe de Betsem. À la reprise, les "Mauves" mettent la pression et Bernard rétablit la parité. Steeno replace les Walhérois au commandement mais Bridoux remet les pendules à l’heure.

Tarcienne 4 – Bioul B 2

Bioul se présente avec un seul réserviste. Au quart d’heure, Nkoue trompe Saucez. Les Bioulois, qui se créent deux occasions par Lincé et Helson, égalisent via Dache, avant que Deghorain, sur coup franc, ne replace les Tarciennois au commandement. Les Sang et Or héritent d’un penalty, mais le gardien visité détourne la frappe de Helson.

À la reprise, Oubella creuse l’écart. A. Delcourt relance le suspense mais Jacquemart consolide le succès visité.