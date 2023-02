Cartes jaunes: Ghazi, Fraiture, Sacré, Depotter, Lakhouil, Vandenkerckhove.

Buts: Lakhouil (0-1, 5e ; 0-2, 21e), Wauquaire (0-3, 40e), S. Pirson (0-4, 80e).

NISMES: Rousseau, Minet, Depotter, Nava Fernandes, Horé (77e Dubuc), Delporte, Boudin, B.Fraiture, Sanchez, Derenne (32e M. Fraiture), Ghazi.

FERNELMONT: Vandenkerckhove, Lakhouil, Lunzanga, Lorent, G. Pirson (65e S. Pirson), Jacques, Camara, Vasseur, Wauquaire, Collard, Sacré (75e Kulkens).

Gros problème d’ordinateur avant le match, imposant finalement d’avoir recours à l’ancienne et immuable feuille rose d’antan. Est-ce cela qui a troublé les joueurs ? Comme les gars du coin tardent à descendre les deux pieds sur terre, Fernelmont en profite pour en glisser un premier au fond: 0-1 par Lakhouil. Les Bleus pédalent franchement dans la choucroute. Et sur une nouvelle erreur de la défense, le même attaquant réenfourne: 0-2. Les gars de Cabaraux sont aux abonnés absents. Quelques timides réactions, c’est tout. Derenne est renvoyé aux galères et remplacé par M. Fraiture. Est-ce la solution ? On en connaît un qui va remonter quelques bretelles à la mi-temps. Car juste avant, Wauquaire en inscrit un 3e. C’est fort de café. Nismes boit son bouillon de seize heures. La précision au niveau des échanges, les duels, les seconds ballons et une cohésion belliqueuse minent les rangs.

Le coup franc de M. Fraiture prend bientôt la lucarne, avant d’être annulé. S. Pirson va quant à lui faire mieux en allant battre Rousseau pour la 4e fois. Le coach a du pain sur la planche. Ses hommes doivent se remettre en question. Tous les supporters sont du même avis. " C’est du football à l’aveugle. Sur lequel il n’est pas nécessaire de s’étendre pour tenter de l’expliquer. Nos joueurs nous doivent une fière revanche. Au plus tôt