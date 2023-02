C'est Faulx qui compte 3 petits points d'avance par rapport à Natoye à l'issue du match aller. Tout est faisable, d'un côté comme de l'autre. Pourtant, dès le premier quart, les filles d'Alain Alexis semblent tétanisées par le stress. Manque de réussite, et petit effectif avec les vacances scolaires et les séjours au ski, permettent à Natoye de prendre les commandes. "Nous faisons un très bon premier quart en encaissant seulement quatre points et en parvenant à creuser un peu l'écart", débute Amory Cleymans. Il faut dire que Natoye trouve les failles adverses et s'engouffrent dedans. Le deuxième quart penche du côté de Faulx qui rentre au vestiaire mené de 11 points. Natoye reste concentré et parvient à s'imposer à l'issue de cette demi-finale retour et décroche son ticket pour la finale, face à La Plante. "On sait que c'est une équipe avec énormément de qualités et de bonnes joueuses. Elles ne sont, selon moi, pas à leur place dans le championnat. On s'attend donc à un match difficile, mais nous sommes contents de tomber sur une équipe comme celle-là", clôture le coach. Du côté de Faulx, il y a un peu de déception. "Je suis déçu pour les filles, raconte Alain Alexis. Mais nous n'avons pas joué le match pour le gagner. Il y a eu trop de déchets, trop de mauvaises options, trop de pertes de balle pour revendiquer la victoire".

Mosa Jambes A 35 - La Plante 68

La Plante retrouve le plaisir de jouer

Après une large victoire de La Plante lors du match aller de cette demi-finale face au Mosa, les filles d'Antonin Gilet sont clairement favorites. Mais le coach ne veut pas se contenter d'une simple victoire. Il redoute un peu de négligence. Finalement, ses filles sortent un match plein, et s'imposent de 33 points. "J'avais peur que nous n'arrivions pas avec la détermination de bien jouer. Je ne voulais pas qu'on bâcle cette rencontre comme nous avons un peu pris la mauvaise habitude de le faire. J'ai demandé de l'intensité, et les filles l'ont apportée. Nous entrons bien dans cette rencontre pour déjà mener de 16 points à la mi-temps. Nous poursuivons avec la même intensité en seconde période. Nous retrouvons un peu le plaisir de jouer qui nous avait un peu manqué", sourit-il. Le Mosa Jambes termine donc son aventure en Coupe de Province, alors que La Plante s'apprête à une rencontre corsée face à Natoye, équipe gagnante de la seconde demi-finale face à Faulx. "On sait que cela risque d'être compliqué. C'est jeune, c'est intensif, c'est complet. Natoye n'est pas dans le haut du classement pour rien. Mais on sait aussi que nous sommes très irréguliers. Nous pouvons très bien sortir quelque chose d'intéressant sur un match. Natoye est plus fort sur papier, mais tout est faisable et rien n'est joué d'avance", clôture le coach victorieux.